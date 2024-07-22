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Самопочуття штормитиме — прогноз магнітних бур на сьогодні

22 липня 2024 13:26
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 22 липня - прогноз для метеозалежних
Головний біль через магнітні бурі. Ілюстративне фото: freepik
Світлана Силенко - Редактор

Суттєвих магнітних бур у понеділок, 22 липня, не очікується. Однак магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog

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Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні, а на Сонці сталися вісім спалахів класу С, три спалахи класу М та найбільший з них — М.1. Він може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм. 

магнітні бурі
Деякі люди можуть відчути погіршення самопочуття. Фото: shutterstock.com


Геомагнітне поле сьогодні буде від тихого до нестабільного рівня, а сонячна активність помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 22 липня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 78.

Крім того, повідомляється, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. 

Нагадаємо, в Україні 22 липня подекуди пройдуть грозові дощі. У деяких областях температура повітря знизиться до +25 °C. 

Також ми писали, що другий місяць літа характеризуватиметься низькою сонячною активністю. Проте у липні все ж будуть дати, у які очікуються потужні магнітні бурі. До них краще підготуватися заздалегідь. 

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