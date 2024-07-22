Магнітні бурі 22 липня - прогноз для метеозалежних

Самопочуття штормитиме — прогноз магнітних бур на сьогодні
Суттєвих магнітних бур у понеділок, 22 липня, не очікується. Однак магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 22 липня
Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні, а на Сонці сталися вісім спалахів класу С, три спалахи класу М та найбільший з них — М.1. Він може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Геомагнітне поле сьогодні буде від тихого до нестабільного рівня, а сонячна активність помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 22 липня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 78.
Крім того, повідомляється, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Нагадаємо, в Україні 22 липня подекуди пройдуть грозові дощі. У деяких областях температура повітря знизиться до +25 °C.
Також ми писали, що другий місяць літа характеризуватиметься низькою сонячною активністю. Проте у липні все ж будуть дати, у які очікуються потужні магнітні бурі. До них краще підготуватися заздалегідь.
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