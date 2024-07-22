Магнитные бури 22 июля – прогноз для метеозависимых

Головная боль из-за магнитных бурей. Иллюстративное фото: freepik

Существенных магнитных бурь в понедельник, 22 июля, не ожидается. Однако магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 22 июля

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне, а на Солнце произошли восемь вспышек класса С, три вспышки класса М и самая большая из них — М.1. Она может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Некоторые люди могут ощутить ухудшение самочувствия. Фото: shutterstock.com



Геомагнитное поле сегодня будет от тихого до нестабильного уровня, а солнечная активность умеренна с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 22 июля

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 78.

Кроме того, сообщается, что магнитные бури могут отрицательно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Напомним, в Украине 22 июля кое-где пройдут грозовые дожди. В некоторых областях температура воздуха снизится до +25 °C.

Также мы писали, что второй месяц лета будет характеризоваться низкой солнечной активностью. Однако в июле все же будут даты, в которые ожидаются сильные магнитные бури. К ним лучше подготовиться заранее.