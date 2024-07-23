Прогноз магнітних бур 23 липня — як вплинуть на здоров'я

Мігрень у дівчини через магнітну бурю. Ілюстративне фото: freepik

У вівторок, 23 липня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані. Не зважаючи на це, суттєвих магнітних бур найближчим часом можна не остерігатися.

Про це повідомили у Meteoprog.

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Магнітні бурі на 23 липня

Останні 24 години сонячна активність перебувала на помірному рівні. За цей час на Сонці сталися 14 спалахів класу С та п'ять спалахів класу М, найбільший з яких М.3

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 23 липня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

Кількість сонячних плям — 77.

Мігрень у жінки через магнітну бурю. Джерело: freepik

Магнітні бурі можуть впливати на здоров'я

Фахівці попереджають, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття та фізичний стан метеозалежних людей, осіб поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами.

Щоб зменшити вплив магнітних бур на себе, слід вдатися до таких дій:

більше відпочивати та відмовитися від справ, до яких варто докладати надмірні зусилля;

дотримуватися правильного режиму дня;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

регулярно та правильно харчуватися;

не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;

висипатися — спати не менше 7-8 годин;

більше гуляти й отримувати хороші емоції.

Нагадаємо, у липні, за прогнозами спеціалістів, буде низька сонячна активність. Щоправда, не обійдеться й без кількох потужних магнітних бур.

Крім того, на Сонці стався потужний спалах класу X. Його джерелом стала пляма AR3738. Спалах було зафіксовано пізно ввечері 13 липня.