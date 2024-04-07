Прогноз погоди в Україні на 7 квітня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Дощі припиняються, а в горах буде небезпечно — синоптики розповіли про погоду на сьогодні
Погода в Україні 7 квітня потішить теплом та ясним сонячним небом. Але вночі трішки дощитиме — у більшості північних, центральних та південних областей, помірні опади — на Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині. Вдень на більшості території України температура повітря прогріється до +14...+19°С.
Про це 6 квітня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Прогноз погоди на 7 квітня
За даними Укргідрометцентру — вітер цього дня буде переважно північно-західний, 5-10 м/с. На Закарпатті стовпчики термометрів показуватимуть до +23°С.
У Києві 7 квітня — хмарно, з проясненнями. Денна температура повітря +16...+18°С.
Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах
Але синоптики попереджають: 7 квітня на високогір'ї східної частини Закарпатської області — значна сніголавинна небезпека! Помірна сніголавинна небезпека — на високогір'ї Iвано-Франкiвської області. Низька сніголавинна небезпека — на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.
Прогноз погоди на 7 квітня від Наталки Діденко
"Дощі 7-го квітня поступово зсунуться на південну частину України, східні області та затримаються в неділю вранці на Черкащині, Дніпропетровщині та Полтавщині.
У західних областях, північних та більшості центральних у неділю буде сонячно. Протягом дня повсюди від +16 до +22 градуси", — повідомила у своєму Telegram народний синоптик Наталка Діденко.
Початок наступного тижня подарує розкішну погоду — сонячну, температура повітря буде +20...+24°С.
Нагадаємо, 6 квітня одесити спостерігали незвичне природне явище. У небі над містом з'явився сонячний німб, який міг свідчити про зміни в погоді.
На початку квітня ми повідомляли про сильну пилову бурю у Києві, яка прийшла з Сахари. В мережі показали вражачі кадри бурі.
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