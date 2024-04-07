Прогноз погоды в Украине на 7 апреля от Укргидрометцентра и Натальи Диденко.

Дожди прекращаются, а в горах будет опасно — синоптики рассказали о погоде сегодня
Погода в Украине 7 апреля порадует теплом и ясным солнечным небом. Но ночью будет дождливо — в большинстве северных, центральных и южных регионов, умеренные осадки — в Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. Днем на большей территории Украины температура воздуха прогреется до +14...+19°С.
Об этом 6 апреля сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Прогноз погоды на 7 апреля
По данным Укргидрометцентра, ветер в этот день будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. В Закарпатье столбики термометров покажут до +23°С.
В Киеве 7 апреля – облачно, с прояснениями. Дневная температура воздуха +16...+18°С.
Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах
Но синоптики предупреждают: 7 апреля на высокогорье восточной части Закарпатской области — значительная снеголавинная опасность! Умеренная снеголавинная опасность – на высокогорье Ивано-Франковской области. Низкая снеголавинная опасность – на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.
Прогноз погоды на 7 апреля от Наталки Диденко
"Дожди 7 апреля постепенно сдвинутся на южную часть Украины, восточные области и задержатся в воскресенье утром в Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях. В западных областях, северных и большинстве центральных — в воскресенье будет солнечно. В течение дня повсюду от +16 до +22 градуса», — сообщила в своем Telegram народный синоптик Наталья Диденко .
Начало следующей недели подарит роскошную погоду — солнечную, с температурой воздуха +20...+24°С.
Напомним, 6 апреля одесситы наблюдали необычное природное явление. В небе над городом появился солнечный нимб, который мог свидетельствовать об изменениях погоды.
В начале апреля мы сообщали о сильной пылевой буре в Киеве, которая пришла из Сахары. В сети показали удивителные кадры бури.
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