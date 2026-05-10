Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Дощі та до +24 °C: погода від синоптика Діденко на понеділок

Дощі та до +24 °C: погода від синоптика Діденко на понеділок

Ua ru
Дата публікації: 10 травня 2026 13:33
Дощі та до +24 °C: погода від синоптика Діденко на понеділок
Дівчина йде містом під час дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 11 травня, в Україні збережеться помірно тепла весняна погода. У частині областей пройдуть дощі, однак у більшості регіонів істотних опадів не прогнозують. Водночас температура повітря в різних областях помітно відрізнятиметься.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані синоптика Наталки Діденко.

null
Карта температур: Діденко/Facebook

Погода в Україні на 11 травня

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, найбільша ймовірність дощів у понеділок очікується у східних областях України. Опади також можливі на Сумщині, Запоріжжі, Полтавщині та Черкащині. Крім того, невеликий дощ може пройти на Закарпатті.

На решті території країни суттєвих опадів не передбачається. Погода буде переважно сухою із проясненнями. 

Температура повітря 11 травня буде неоднорідною залежно від регіону. Найтепліше очікується у західних областях, де вдень прогнозують +20…+24 °C. У смузі від Сумщини через Черкащину та Полтавщину до Дніпропетровщини буде прохолодніше — +17…+19 °C. Загалом по Україні денна температура коливатиметься в межах +18…+22 °C

Читайте також:

У Києві в понеділок істотних опадів не прогнозують. За словами Діденко, у столиці трохи потеплішає порівняно з попереднім днем, а повітря прогріється до +18…+19 °C.

Наталка Діденко також зазначила, що протягом тижня погода в Україні залишатиметься нестійкою. Очікуються періодичні дощі та коливання температури — від помірного тепла до свіжішої погоди. Відчутніше потепління, за попередніми прогнозами, може прийти в Україну орієнтовно 18–19 травня.

null
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що в Україні у неділю, 10 травня, очікується хмарна погода з проясненнями та дощами. У центральних областях, на Київщині та Сумщині місцями прогнозують сильні опади й грози. Водночас на крайньому заході, а також у східних і південно-східних регіонах істотних опадів не передбачається.

Новини.LIVE також повідомляли, що у травні 2026 року сильних магнітних бур не прогнозують, однак можливі короткочасні геомагнітні коливання. За даними NOAA Space Weather Prediction Center, більшість бур буде слабкого рівня. Водночас метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття під час підвищеної сонячної активності.

Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації