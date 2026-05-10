Дожди и до +24 °C: погода от синоптика Диденко на понедельник
В понедельник, 11 мая, в Украине сохранится умеренно теплая весенняя погода. В части областей пройдут дожди, однако в большинстве регионов существенных осадков не прогнозируют. В то же время температура воздуха в разных областях будет заметно отличаться.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптика Наталки Диденко.
Погода в Украине на 11 мая
По прогнозам синоптика Наталки Диденко, наибольшая вероятность дождей в понедельник ожидается в восточных областях Украины. Осадки также возможны в Сумской, Запорожской, Полтавской и Черкасской областях. Кроме того, небольшой дождь может пройти на Закарпатье.
На остальной территории страны существенных осадков не предвидится. Погода будет преимущественно сухой с прояснениями.
Температура воздуха 11 мая будет неоднородной в зависимости от региона. Теплее всего ожидается в западных областях, где днем прогнозируют +20...+24 °C. В полосе от Сумщины через Черкасскую и Полтавскую области до Днепропетровщины будет прохладнее — +17...+19 °C. В целом по Украине дневная температура будет колебаться в пределах +18...+22 °C.
В Киеве в понедельник существенных осадков не прогнозируют. По словам Диденко, в столице немного потеплеет по сравнению с предыдущим днем, а воздух прогреется до +18...+19 °C.
Наталка Диденко также отметила, что в течение недели погода в Украине будет оставаться неустойчивой. Ожидаются периодические дожди и колебания температуры — от умеренного тепла до более свежей погоды. Более ощутимое потепление, по предварительным прогнозам, может прийти в Украину ориентировочно 18-19 мая.
