Дожди и до +24 °C: погода от синоптика Диденко на понедельник

Погода в Украине на понедельник

Дата публикации 10 мая 2026 13:33
Девушка идет по городу во время дождя. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 11 мая, в Украине сохранится умеренно теплая весенняя погода. В части областей пройдут дожди, однако в большинстве регионов существенных осадков не прогнозируют. В то же время температура воздуха в разных областях будет заметно отличаться.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптика Наталки Диденко.

Карта температур: Диденко/Facebook

Погода в Украине на 11 мая

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, наибольшая вероятность дождей в понедельник ожидается в восточных областях Украины. Осадки также возможны в Сумской, Запорожской, Полтавской и Черкасской областях. Кроме того, небольшой дождь может пройти на Закарпатье.

На остальной территории страны существенных осадков не предвидится. Погода будет преимущественно сухой с прояснениями.

Температура воздуха 11 мая будет неоднородной в зависимости от региона. Теплее всего ожидается в западных областях, где днем прогнозируют +20...+24 °C. В полосе от Сумщины через Черкасскую и Полтавскую области до Днепропетровщины будет прохладнее — +17...+19 °C. В целом по Украине дневная температура будет колебаться в пределах +18...+22 °C.

Читайте также:

В Киеве в понедельник существенных осадков не прогнозируют. По словам Диденко, в столице немного потеплеет по сравнению с предыдущим днем, а воздух прогреется до +18...+19 °C.

Наталка Диденко также отметила, что в течение недели погода в Украине будет оставаться неустойчивой. Ожидаются периодические дожди и колебания температуры — от умеренного тепла до более свежей погоды. Более ощутимое потепление, по предварительным прогнозам, может прийти в Украину ориентировочно 18-19 мая.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в Украине в воскресенье, 10 мая, ожидается облачная погода с прояснениями и дождями. В центральных областях, в Киевской и Сумской областях местами прогнозируют сильные осадки и грозы. В то же время на крайнем западе, а также в восточных и юго-восточных регионах существенных осадков не предвидится.

Новини.LIVE также сообщали, что в мае 2026 года сильных магнитных бурь не прогнозируют, однако возможны кратковременные геомагнитные колебания. По данным NOAA Space Weather Prediction Center, большинство бурь будет слабого уровня. В то же время метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия во время повышенной солнечной активности.

Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
