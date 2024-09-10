Прогноз погоди в Україні сьогодні 10 вересня

Людина на дорозі під час негоди. Фото: dsnews.ua

Погода в Україні сьогодні у вівторок, 10 вересня, буде мінливо хмарною. У східних, південно-східних, Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях місцями прогнозують короткочасні дощі та грози, на решті території без опадів.

Про це у понеділок, 9 вересня, повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

В цей день температуру вночі прогнозують +10...+15 °С, на узбережжі морів до +17 °С. Вдень очікується +24...+29 °С, на Прикарпатті та Закарпатті +17...+22 °С.

Вітер буде переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Тим часом у Києві температура вночі буде +12...14 °С, вдень +25...+27 °С.

Карта температур в Україні від Укргідрометцентру

Попередження про пожежну небезпеку

У період з 10 по 12 вересня в Україні, крім Одеської, Миколаївської, Херсонської, Закарпатської, а 11-12 вересня і Львівської, Волинської області надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 10 вересня пожежної небезпеки не буде і в Криму.

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, у вівторок, 10 вересня, у західній частині України, вдень буде +17...+22 °С, а на Тернопільщині та Хмельниччині до +25 °С.

На решті території України триватиме бабине літо триватиме. Буде сонячно та сухо, +24...+28 °С.

За прогнозом Діденко, є ймовірність лише локальних дощів в Приазовʼї та на Дніпропетровщині.

У Києві завтра буде сонце, вночі +12 °С, вдень +26 °С.