Прогноз погоди в Україні сьогодні 10 вересня

На заході, півдні та сході України дощі, можливі навіть грози — який прогноз погоди на сьогодні
Погода в Україні сьогодні у вівторок, 10 вересня, буде мінливо хмарною. У східних, південно-східних, Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях місцями прогнозують короткочасні дощі та грози, на решті території без опадів.
Про це у понеділок, 9 вересня, повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Яка погода буде в Україні 10 вересня
В цей день температуру вночі прогнозують +10...+15 °С, на узбережжі морів до +17 °С. Вдень очікується +24...+29 °С, на Прикарпатті та Закарпатті +17...+22 °С.
Вітер буде переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Тим часом у Києві температура вночі буде +12...14 °С, вдень +25...+27 °С.
Попередження про пожежну небезпеку
У період з 10 по 12 вересня в Україні, крім Одеської, Миколаївської, Херсонської, Закарпатської, а 11-12 вересня і Львівської, Волинської області надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 10 вересня пожежної небезпеки не буде і в Криму.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, у вівторок, 10 вересня, у західній частині України, вдень буде +17...+22 °С, а на Тернопільщині та Хмельниччині до +25 °С.
На решті території України триватиме бабине літо триватиме. Буде сонячно та сухо, +24...+28 °С.
За прогнозом Діденко, є ймовірність лише локальних дощів в Приазовʼї та на Дніпропетровщині.
У Києві завтра буде сонце, вночі +12 °С, вдень +26 °С.
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