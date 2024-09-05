Прогноз погоди в Україні 6 вересня

Блискавки у полі. Ілюстративне фото: скриншот

Погода в Україні завтра, 6 вересня, у деяких регіонах буде дощовою, подекуди грози. На більшій частині території країни пануватиме суха та вітряна погода.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в Україні 6 вересня

За даними синоптиків, в Україні буде мінлива хмарність. Опадів не прогнозується, лише на Одещині та в Криму місцями пройде короткочасний дощ із грозою.

Температура повітря вночі становитиме +13...+18 °C, вдень стовпчики термометра коливатимуться від +23...+28 °C.

У Карпатах вночі передбачається +7...+22 °C, вдень +17...+22 °C.

Вітер східний, 5-10 м/с, вдень у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Погода на п'ятницю 6 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку

Із 6 по 8 вересня в Україні, крім Одеської, Херсонської, Миколаївської областей та Криму, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 6 вересня

Народний синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в Україні температура повітря вдень коливатиметься в межах +24...+29 °C.

Вона попередила українців, що ночі вже стають прохолоднішими — позначки термометра опускаються до +12...+19 °C.

Також синоптик прогнозує рвучкий східний та південно-східний вітер з поривами до 15-20 м/с.

Карта температур. Фото: Ventusky

Діденко додала, що найближчими днями погода в Україні буде сонячною та теплою, як буває на час "бабиного літа".

"Антициклон, як професійний косметолог, чудовими якісними синоптичними засобами підтримує молоде бабине літо у хорошій підтягнутій формі — сонячно, сухо, помірно тепло, без надмірної спеки", — підкреслила синоптик.