У Києві 3 вересня встановили температурний рекорд

Дівчина під час сильної спеки. Фото: ua.depositphotos.com

У Києві за даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 3 вересня середньодобова температура повітря досягла 24,5 ℃. Це на 0,6 ℃ перевищило попередній рекорд для цього дня 2015 року. Кліматична норма була перевищена на 7,2 ℃.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Спека 2024 року

Метеорологи підбили підсумки погоди улітку 2024 року в столиці України. Вони зазначили, що це літо стало одним із найспекотніших за весь час спостережень.

Повідомляється, що середня температура повітря цього літа у Києві становила +23 ºС, що перевищило кліматичну норму на 2,6 ºС. Це забезпечило друге місце після рекордного літа 2010 року (+23,7 ℃) серед найтепліших з 1881 року.

При цьому липень показав найбільше позитивне відхилення від норми, яке склало 3,0 ℃.

Температурні рекорди у Києві

Найхолоднішим днем у Києві, за даними синоптиків, став 14 серпня, коли температура вранці знизилась до +13,4 °С. Найспекотніше було 16 липня, коли термометри показали рекордні +36,0 °С.

Загалом за літо було зафіксовано 18 температурних рекордів: 14 у липні та 4 у серпні.

За три літні місяці випало 211 мм опадів, що становить 107% від середньобагаторічної норми. Найбільше опадів припало на червень. Їх кількість майже вдвічі перевищила місячну норму.