В Киеве 3 сентября установили температурный рекорд

Девушка во время сильной жары. Фото: ua.depositphotos.com

В Киеве по данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 3 сентября среднесуточная температура воздуха достигла 24,5 ℃. Это на 0,6 ℃ превысило предыдущий рекорд для этого дня 2015 года. Климатическая норма была превышена на 7,2 ℃.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Жара 2024 года

Метеорологи подвели итоги погоды летом 2024 года в столице Украины. Они отметили, что это лето стало одним из самых жарких за все время наблюдений.

Сообщается, что средняя температура воздуха нынешним летом в Киеве составила +23 ºС, что превысило климатическую норму на 2,6 ºС. Это обеспечило второе место после рекордного лета 2010 (+23,7 ℃) среди самых теплых с 1881 года.

При этом июль показал наибольшее положительное отклонение от нормы, составившее 3,0 ℃.

Температурные рекорды в Киеве

Самым холодным днем в Киеве, по данным синоптиков, стал 14 августа, когда температура снизилась до +13,4 °С. Жарче всего было 16 июля, когда термометры показали рекордные +36,0 °С.

В общей сложности за лето было зафиксировано 18 температурных рекордов: 14 в июле и 4 в августе.

За три летних месяца выпало 211 мм осадков, что составляет 107% от среднемноголетней нормы. Больше всего осадков пришлось на июнь. Их количество почти вдвое превысило месячную норму.