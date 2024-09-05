Прогноз погоды в Украине на сегодня 5 сентября от синоптиков.

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине сегодня, 5 сентября, будет дождливая. Синоптики прогнозируют сильные грозы и дожди в некоторых областях. Столбик термометра кое-где достигнет +28 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды на 5 сентября.

В четверг, 5 сентября, на всей территории страны будет облачно. Центральные и южные области, включая Крым, могут ожидать дождь с грозами. А вот на другой территории Украины осадков не будет.

Ветер северо-восточного и восточного направления со скоростью 5-10 м/с. В южных областях за день возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха будет составлять до +23...+28 °C. В Карпатах температура поднимется до +17...+22°C.

Карта погоды на 5 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз на сегодня от Наталки Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 5 сентября в большинстве областей осадков не предполагается, за исключением южных регионов, где возможны кратковременные дожди с грозами.

Температурная карта Украины 5 сентября. Фото: meteopost.com

В Украине будет тепло, до умеренной жары в течение дня +24+29 градусов, островками до +30 градусов.

Температурная карта Украины 5 сентября. Фото: meteopost.com

Восточный ветер может быть порывистым, иногда даже сильным.

В Киеве в четверг будет ветрено, тепло, до +28, +29 градусов и сухо.