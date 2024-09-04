Погода в Украине 5 сентября — прогноз от народного синоптика Наталки Диденко

Женщина охлаждается от жары под струей фонтана. Фото: УНИАН

В Украине в четверг, 5 сентября, погода будет летней, ожидается жаркая температура воздуха. В некоторых регионах ночью столбик термометра опустится до +14 °C.

Об этом сообщила в среду, 4 сентября, народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине от Наталки Диденко на 5 сентября.

В Украине будет теплая погода с умеренным зноем. В течение дня в большинстве регионов столбики термометра покажут +24...+29 °C и только в нескольких областях воздух прогреется до +30 °C. Восточный ветер будет порывистым и временами сильным.

Впрочем, народный синоптик предупреждает, что ночи в Украине станут прохладнее с температурой воздуха в пределах +14...+19 °C.

В большинстве областей завтра, 5 сентября, не прогнозируют осадков, кроме южных, там возможны кратковременные дожди с грозами.

Киев порадует теплой погодой +28...+29 °C, осадков не ожидается, но будет ветрено.

Карта атмосферного фронта. Фото: Наталья Диденко

Наталья Диденко предупредила, что теплая сухая погода еще задержится в Украине.

"Пока погода так прекрасна, комфортна и благоприятна, стоит сделать что-то для подготовки совсем другой синоптической осени, какие-то мелкие (или большие) ремонты, что-то утеплить, позаботиться о необходимых световых приборах, позаботиться и подумать о максимально возможной собственной безопасности", — написала Диденко.