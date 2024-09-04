Погода в Україні 5 вересня — прогноз від народного синоптика Наталки Діденко

Спека ще побуде, але є нюанс — народний синоптик Діденко здивувала прогнозом погоди на завтра
В Україні у четвер, 5 вересня, погода буде літньою, очікується спекотна температура повітря. В деяких регіонах вночі стовпчик термометра опуститься до +14 °C.
Про це повідомила у середу, 4 вересня, народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко на 5 вересня
В Україні буде тепла погода з помірною спекою. Впродовж дня у більшості регіонів стовпчики термометра покажуть +24...+29 °C, і лише у кількох областях повітря прогріється до +30 °C. Східний вітер буде рвучким та часом сильним.
Втім, народний синоптик попереджає, що ночі в Україні стануть прохолоднішими з температурою повітря в межах +14...+19 °C.
У більшості областей завтра, 5 вересня, не прогнозують опадів, окрім південних — там можливі короткочасні дощі з грозами.
Київ порадує теплою погодою +28...+29 °C, опадів не очікується, але буде вітряно.
Наталка Діденко попередила, що тепла суха погода в Україні ще затримається.
"Поки погода така чудова, комфортна і сприятлива, варто зробити щось для підготовки зовсім іншої синоптичної осені, якісь дрібні (чи великі) ремонти, щось утеплити, подбати про необхідні світлові прилади, подбати і подумати про максимально можливу власну безпеку", — написала Діденко.
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