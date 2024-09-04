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Деякі регіони накриє неочікуване похолодання — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

4 вересня 2024 05:05
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на середу, 4 вересня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко
Люди йдуть вулицею в холодну погоду. Фото ілюстративне: elheraldoslp.com.mx
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні сьогодні в середу, 4 вересня, буде мінливо хмарною. У центральних, південних областях і Криму місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Про це у вівторок, 3 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 4 вересня

Погода в Україні 4 вересня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +15...+20 °С, а в західних областях +11...+16 °С. Удень буде +23...+28 °С, а на Закарпатті — до +32 °С. У Карпатах уночі +9...+14 °С, а вдень +18...+23 °С.

Карта температур в Україні на 4 вересня
Карта температур від Укргідрометцентру

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5–10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі знизиться до +15...+20 °С, а вдень потеплішає до +23...+28 °С. У столиці вночі стовпчики термометрів опустяться до +18...+20 °С, а вдень піднімуться до +26...+28 °С.

Погода в Україні на тиждень із 3 по 6 вересня

У південній частині, більшості центральних, а 3 вересня ще й у східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Переважно північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–12 м/с, однак на сході країни його пориви подекуди сягатимуть 15–20 м/с.

Температура вночі +15...+20 °С, у західних областях +12...+17 °С. Удень 4 та 5 вересня +23...+29 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Пожежна небезпека в Україні станом на 5 вересня
Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У середу та четвер, 4 та 5 вересня по всій території Україні, крім більшості районів Одеської області та Криму, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у середу, 4 вересня, несподівано прохолодно буде в Одеській і Дніпропетровській областях: у цих регіонах удень місцями буде навіть +22...+25 °С.

Загалом же по всій території України температура повітря буде трохи нижчою ніж у попередні дні, але комфортною: +24...+29 °С.

Помірна спека, до +30 °С, очікується на крайньому сході, крайній півночі та північному заході.

Карта опадів в Україні на 4 вересня
Карта опадів в Україні від Укгідрометцентру

Дощі, часом навіть грозові, пройдуть у південній частині України, а у другій половині дня можуть дійти до Черкаської, Дніпропетровської і Полтавської областей. На решті території України переважатиме суха повітряна маса.

У Києві очікується суха тепла погода з комфортною температурою повітря +27 °С. Хмари з південних областей дійдуть і до столиці, а от дощів не буде.

"Завтра в Києві збільшення хмарності, без опадів, приємно тепло", — зазначає Діденко.

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