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В Україні завтра різко зміниться погода — синоптики попередили області, які накриє гроза

3 вересня 2024 21:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на 4 вересня від синоптиків
Блискавка в небі. Фото: УНІАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні завтра, 4 вересня, буде прохолодно з температурою повітря в межах +23...+28 °C. В багатьох областях пройдуть сильні грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз від Укргідрометцентру на 4 вересня

У вівторок, 4 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. У центральних та південних областях, а також у Криму можливі короткочасні дощі і грози. Інші регіони очікує суха погода.

Вітер буде переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +15 °C до +20 °C, а в західних областях знизиться до +11...16 °C. Днем температура підвищиться до +23...+28 °C, у Закарпатті досягне +32 °C. В Карпатах вночі буде прохолодно — +9...+14 °C, вдень температура підніметься до +18...+23 °C.

Погода в Україні 4 вересня. Фото: Укргідрометцентр
Погода в Україні 4 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко на 4 вересня

Народний синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 4 вересня в Україні розпочнеться похолодання, яке охопить Одеську та Дніпропетровську області. Вдень температура в цих регіонах очікується в межах +22...+25 °C.

Загалом по країні стовпчики термометрів коливатимуться від +24 °C до +29 °C. Проте в окремих частинах України спека ще триватиме, досягаючи +30 °C. Це стосується переважно крайнього сходу, півночі та північного заходу, як зазначила синоптик Діденко.

Температурна карта України 4 вересня. Фото: Метеопост
Температурна карта України 4 вересня. Фото: Метеопост

У Києві 4 вересня очікується суха і тепла погода з температурою близько +27 °C. Хмари можливі, але опадів не прогнозується.

Натомість у південних областях країни пройдуть дощі та інтенсивні грози. До вечора опади можуть досягти Черкаської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Температурна карта України 4 вересня. Фото: Метеопост
Карта опадів в Україні 4 вересня. Фото: Метеопост

Прогноз від Ігоря Кібальчича на 4 вересня

Синоптик Ігор Кібальчич заявив, що у  середу, 4 вересня, в центральних, південних областях та на Вінниччині прогнозується непостійна погода з опадами. Місцями можливі інтенсивні зливи з грозами. В інших регіонах очікується переважно суха погода. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься від +17 °C до +22 °C, а вдень — від +27 °С до +32 °С.

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