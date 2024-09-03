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В Украине завтра резко изменится погода — синоптики предупредили области, которые накроет гроза

3 сентября 2024 21:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на 4 сентября от синоптиков.
Молния в небе. Фото: УНИАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине завтра 4 сентября будет прохладной с температурой воздуха в пределах +23...+28 °C. Во многих областях пройдут сильные грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз от Укргидрометцентра на 4 сентября

Во вторник, 4 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. В центральных и южных областях, а также в Крыму возможны кратковременные дожди и грозы. Остальные регионы ожидает сухая погода.

Ветер будет преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +20 °C, а в западных областях снизится до +11...+16 °C. Днем температура повысится до +23...+28 °C, в Закарпатье достигнет +32 °C. В Карпатах ночью будет прохладно +9...+14 °C, днем температура поднимется до +18...+23 °C.

Погода в Украине 4 сентября. Фото: Укргидрометцентр
Погода в Украине 4 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 4 сентября

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 4 сентября в Украине начнется похолодание, которое охватит Одесскую и Днепропетровскую области. Днем температура в этих регионах ожидается в пределах +22...+25 °C.

В целом по стране столбики термометров будут колебаться от +24 °C до +29 °C. Однако в отдельных частях Украины жара будет продолжаться, достигая +30 °C. Это касается преимущественно крайнего востока, севера и северо-запада, как отметила синоптик Диденко.

Температурная карта Украины 4 сентября. Фото: Метеопост
Температурная карта Украины 4 сентября. Фото: Метеопост

В Киеве 4 сентября ожидается сухая и теплая погода с температурой около +27 °C. Облака возможны, но осадков не прогнозируется.

В южных областях страны пройдут дожди и интенсивные грозы. К вечеру осадки могут достичь Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Температурная карта Украины 4 сентября. Фото: Метеопост
Карта осадков в Украине 4 сентября. Фото: Метеопост

Прогноз от Игоря Кибальчича на 4 сентября

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в среду, 4 сентября, в центральных, южных областях и Винницкой области прогнозируется непостоянная погода с осадками. Местами возможны интенсивные ливни с грозами. В других регионах ожидается преимущественно сухая погода. Ветер юго-восточного направления со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться от +17 °C до +22 °C, а днем от +27 °С до +32 °С.

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