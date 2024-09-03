Погода в Україні 4 вересня — прогноз народного синоптика Наталка Діденко

Блискавка в небі. Фото: УНІАН

В Україні у середу, 4 вересня, погода принесе сюрпризи, тож несподівано похолодає у двох областях. Там можливі дощі з грозами.

Про це повідомила у вівторок, 3 вересня, народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні 4 вересня від Наталки Діденко

В Україні похолодання 4 вересня дістанеться Одеської та Дніпропетровської області. Вдень там можливі температурні коливання в межах +22...+25 °C. Загалом на всій території країни стовпчики термометра завтра показуватимуть від +24 до +29 °C.

Температурна карта України 4 вересня. Фото: Метеопост

Втім в деяких регіонах України ще затримається спека до +30 °C. Йдеться про крайній схід, крайню північ та північний захід, як пояснила Діденко. На решті території України завтра переважатиме суха повітряна маса.

Київ 4-го серпня матиме суху теплу погоду з температурою +27 °C. Подекуди можливі хмари, проте опадів не прогнозують.

Дощі та грози 4 вересня в Україні

Тим часом дощі та потужні грозові зливи пройдуть 4 вересня у південній частині України. Ближче до другої половини дня, увечері, опади дістануться до Черкаської, Дніпропетровської та Полтавської областей.