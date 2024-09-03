Погода в Украине 4 сентября — прогноз народного синоптика Наталья Диденко

Будет и похолодание и грозовые ливни – народный синоптик Диденко показала, где изменится погода
В Украине в среду, 4 сентября, погода принесет сюрпризы и неожиданно похолодает в двух областях. Там возможны дожди с грозами.
Об этом сообщила во вторник, 3 сентября, народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Украине 4 сентября от Наталки Диденко
В Украине похолодание 4 сентября достанется Одесской и Днепропетровской областям. Днем возможны температурные колебания в пределах +22...+25 °C. В целом на всей территории страны столбики термометра завтра будут показывать от +24 до +29 °C.
Впрочем, в некоторых регионах Украины еще задержится жара до +30 °C. Речь идет о крайнем востоке, крайнем севере и северо-западе, как объяснила Диденко. На остальной территории Украины завтра будет преобладать сухая воздушная масса.
Киев 4-го августа будет сухая теплая погода с температурой +27 °C. Кое-где возможны облака, однако осадков не прогнозируют.
Дожди и грозы 4 сентября в Украине
Тем временем дожди и сильные грозовые ливни пройдут 4 сентября в южной части Украины. Ближе к второй половине дня, вечером, осадки достанутся в Черкасскую, Днепропетровскую и Полтавскую области.
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