Погода в Украине 2 сентября — прогноз народного синоптика Наталки Диденко

Грозовой Киев. Фото: instagram/ julia_jm__

В некоторых регионах Украины завтра, 3 сентября, прогнозируют дожди и грозы. А в восточных и центральных областях предупреждают о сильном ветре.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook в понедельник, 2 сентября.

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Карта погоды 3 сентября. Фото: meteopost

Погода в Украине 3 сентября от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталья Диденко, 3 сентября в Украине ожидаются дожди. Но не везде — только на юго-востоке и Крыму, а вечером вдоль полосы от Ровенщины до Черновицкой области. Осадки могут сочетаться с грозами.

"Однако все же большая часть территории Украины будет принадлежать сухой ясной солнечной погоде. Неожиданно немного, но самой низкой завтра будет температура воздуха в восточных областях и Днепропетровщине и Полтавщине, днем +26...+29 °C", — пишет Диденко.

На большинстве территорий Украины 3 сентября ожидается в течение дня +29...+32 °C.

Наталья Диденко предупредила жителей восточных и центральных областей о порывах ветра, которые могут достигать 15-20 метров в секунду.

В Киеве 3 сентября будет сухо, +29...+30 °C. Небольшое понижение температуры ожидается 4 сентября.