Прогноз погоди в Україні 2 вересня

Жінка йде під сильним вітром. Фото ілюстративне: Shutterstock

Погода в Україні сьогодні в понеділок, 2 вересня, буде мінливо хмарною. У більшості регіонів опадів не буде, але в деяких місцях очікуються короткочасні дощі. Крім того, можливі й вітри до 20 м/с.

Про це у неділю, 1 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 2 вересня

Температурна мапа на 2 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Невеликі короткочасні дощі та грози будуть у південно-східній частині України, а вночі і у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях. На решті території без опадів.

Синоптики спрогнозували, що вітер буде переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Тим часом у східних областях місцями будуть пориви 15-20 м/с.

Температура вночі очікується +17...+22 °С, у західних областях +13...+18 °С. Вдень підніметься до +27...+32 °С.

Водночас у Києві прогнозують мінливу хмарність та відсутність опадів. Температура повітря вночі буде близько +20 °С, вдень +28...+30 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Графік температури на тиждень від Наталки Діденко. Фото: Скриншот

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, у Києві початок вересня буде дуже теплим, навіть спекотним. Температура повітря становитиме +30...+32 °С. А ось відчутне зниження почнеться з 3-го вересня.