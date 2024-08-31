Прогноз погоди на неділю, 1 вересня, від синоптиків

Дівчинка під рамкою-освіжувачем у спеку. Фото: Новини.LIVE.

Синоптики розповіли, що у неділю, 1 вересня, не передбачаються опади. Також по всій території України передають мінливу хмарність.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні 1 вересня

За даними синоптиків, у західних регіонах буде малохмарно. Вночі та вранці у Карпатах та на Прикарпатті місцями передаються тумани. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі сягатиме від +11...+16 °С, вдень +28...+33 °С. У Карпатах вночі варто очікувати +7…+12 °С, вдень +22…+27 °С.

У північних областях також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометра вночі показуватимуть від +15…+20 °С, вдень +29…+34 °С.

У центральних областях буде східний вітер, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +17…+22 °С, вдень +29…+34 °С.

У південній частині України та у Криму погода буде хмарною з проясненнями. Вночі на Одещині місцями литимуть грозові дощі, на решті території без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с, у Приазов'ї окремі пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +16...+21 °С, вдень +28...+33 °С.

У східних областях вітер східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17...+22 °С, вдень +28...+33 °С.