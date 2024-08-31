Прогноз погоди в Україні на суботу, 31 серпня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Жінка йде під сильним вітром. Фото ілюстративне: mi100.info

Погода в Україні сьогодні в суботу, 31 серпня, буде мінливо хмарною. Без опадів. Лише в південній частині, а вночі і у Дніпропетровській та Кіровоградській областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Про це в п'ятницю, 30 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 31 серпня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Північно-східний (на Лівобережжі з переходом на південно-східний) вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с, але вдень на півдні та сході його окремі пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура вночі становитиме +15...+20 °С, а на півдні країни — до +23 °С. Удень буде +26...+31 °С. У східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях до +34 °С.

Карта температур від Укргідрометцентру

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5–10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі становитиме +15...+20 °С, а вдень +26...+31 °С. У столиці вночі стовпчики термометрів опустяться до +17...+19 °С, а вдень піднімуться до +30 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У суботу та неділю, 31 серпня та 1 вересня, по всій території України, крім більшості районів Одеської та Херсонської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, серпень завершиться гарячою й переважно сухою погодою.

Температура повітря у денні години становитиме +30...+34 °С, хіба у південній частині трохи нижче, +27...+30 °С. Опади 31 серпня малоймовірні. Лише у тій же південній частині країни місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

"У Києві завершення серпня та початок вересня будуть дуже теплими, навіть спекотними, +30...+32 °С", — зазначає Діденко.