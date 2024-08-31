Прогноз погоды в Украине на субботу, 31 августа, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

Женщина идет под сильным ветром. Фото иллюстративное: mi100.info

Погода в Украине сегодня в субботу, 31 августа, будет переменно облачной. Без осадков. Только в южной части, а ночью и в Днепропетровской и Кировоградской областях местами кратковременный дождь, гроза.

Об этом в пятницу, 30 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 31 августа

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Северо-восточный (на Левобережье с переходом на юго-восточный) ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, но днем на юге и востоке его отдельные порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура ночью будет +15...+20 °С, а на юге страны — до +23 °С. Днем будет +26...+31 °С. В восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях до +34 °С.

Карта температур от Укргидрометцентра

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью будет +15...+20 °С, а днем +26...+31 °С. В столице ночью столбики термометров опустятся до +17...+19 °С, а днем поднимутся до +30 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В субботу и воскресенье, 31 августа и 1 сентября, по всей территории Украины, кроме большинства районов Одесской и Херсонской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, август завершится жаркой и преимущественно сухой погодой.

Температура воздуха в дневные часы будет составлять +30...+34 °С, разве что в южной части несколько ниже, +27...+30 °С. Осадки 31 августа маловероятны. Только в южной части страны пройдут кратковременные грозовые дожди.

"В Киеве завершение августа и начало сентября будут очень теплыми, даже жаркими, +30...+32 °С", — отмечает Диденко.