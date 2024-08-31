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Що принесуть метеозалежним шість спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

31 серпня 2024 11:30
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 31 серпня — прогноз для метеозалежних
Жінка страждає від головного болю. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В суботу, 31 серпня, на Землі не прогнозують суттєвих космічних бур. Сонячна активність буде помірною з малою ймовірністю спалаху класу Х.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Впродовж останніх 24 годин сонячна активність була низькою. Загалом на Сонці зафіксували шість спалахів класу С. Найбільший з них С7,2, який має малий вплив на Землю.

Фахівці прогнозують, що у суботу, 31 серпня, геомагнітне поле буде спокійним. Сонячна активність буде помірною, з невеликим шансом спалахів класів Х. 

Сонячна активність на 31 серпня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму – 5 %;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 60%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%;
  • Кількість сонячних плям – 45.

Погане самопочуття при магнітних бурях 

Сильні магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей та провокувати розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань з фатальними наслідками.

Лікарі надали рекомендації, як знизити вплив магнітних бур на здоров'я людей, які гостро відчувають їх прояв на своє самопочуття: 

  • утримайтесь від надмірного вживання кофеїну, тютюну та алкоголю;
  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтеся режиму дня;
  • більше гуляйте
  • отримуйте хороші емоції;
  • регулярно та збалансовано харчуйтеся;
  • більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спіть щонамйенше 7-8 годин на добу.

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