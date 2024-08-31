Магнітні бурі 31 серпня — прогноз для метеозалежних

Що принесуть метеозалежним шість спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні
В суботу, 31 серпня, на Землі не прогнозують суттєвих космічних бур. Сонячна активність буде помірною з малою ймовірністю спалаху класу Х.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі в Україні 31 серпня
Впродовж останніх 24 годин сонячна активність була низькою. Загалом на Сонці зафіксували шість спалахів класу С. Найбільший з них С7,2, який має малий вплив на Землю.
Фахівці прогнозують, що у суботу, 31 серпня, геомагнітне поле буде спокійним. Сонячна активність буде помірною, з невеликим шансом спалахів класів Х.
Сонячна активність на 31 серпня:
- Можливість малого геомагнітного шторму – 5 %;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 60%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%;
- Кількість сонячних плям – 45.
Погане самопочуття при магнітних бурях
Сильні магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей та провокувати розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань з фатальними наслідками.
Лікарі надали рекомендації, як знизити вплив магнітних бур на здоров'я людей, які гостро відчувають їх прояв на своє самопочуття:
- утримайтесь від надмірного вживання кофеїну, тютюну та алкоголю;
- зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуйтеся режиму дня;
- більше гуляйте
- отримуйте хороші емоції;
- регулярно та збалансовано харчуйтеся;
- більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
- спіть щонамйенше 7-8 годин на добу.
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