Магнітні бурі 31 серпня — прогноз для метеозалежних

Жінка страждає від головного болю. Фото: Pexels

В суботу, 31 серпня, на Землі не прогнозують суттєвих космічних бур. Сонячна активність буде помірною з малою ймовірністю спалаху класу Х.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Впродовж останніх 24 годин сонячна активність була низькою. Загалом на Сонці зафіксували шість спалахів класу С. Найбільший з них С7,2, який має малий вплив на Землю.

Фахівці прогнозують, що у суботу, 31 серпня, геомагнітне поле буде спокійним. Сонячна активність буде помірною, з невеликим шансом спалахів класів Х.

Сонячна активність на 31 серпня:

Можливість малого геомагнітного шторму – 5 %;

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 60%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%;

Кількість сонячних плям – 45.

Погане самопочуття при магнітних бурях

Сильні магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей та провокувати розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань з фатальними наслідками.

Лікарі надали рекомендації, як знизити вплив магнітних бур на здоров'я людей, які гостро відчувають їх прояв на своє самопочуття: