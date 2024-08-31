Магнитные бури 31 августа - прогноз для метеозависимых

Женщина страдает от головных болей. Фото: Pexels

В субботу, 31 августа, на Земле не прогнозируют существенных космических бурь. Солнечная активность будет умеренной с малой вероятностью вспышки класса X.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В течение последних 24 часов солнечная активность была низкой. В общей сложности на Солнце зафиксировали шесть вспышек класса С. Самая большая из них С7,2, которая имеет малое влияние на Землю.

Специалисты прогнозируют, что в субботу, 31 августа, геомагнитное поле будет спокойным. Солнечная активность будет умеренной, с небольшим шансом вспышек классов Х.

Солнечная активность на 31 августа:

Возможность малого геомагнитного шторма – 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 60%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 10%;

Количество солнечных пятен – 45.

Плохое самочувствие при магнитных бурях

Сильные магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей и провоцировать развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний с роковыми последствиями.

Врачи предоставили рекомендации, как снизить влияние магнитных бурь на здоровье людей, остро ощущающих их проявление на свое самочувствие: