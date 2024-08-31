Магнитные бури 31 августа - прогноз для метеозависимых

Что принесут метеозависимым шесть вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня
В субботу, 31 августа, на Земле не прогнозируют существенных космических бурь. Солнечная активность будет умеренной с малой вероятностью вспышки класса X.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури в Украине 31 августа
В течение последних 24 часов солнечная активность была низкой. В общей сложности на Солнце зафиксировали шесть вспышек класса С. Самая большая из них С7,2, которая имеет малое влияние на Землю.
Специалисты прогнозируют, что в субботу, 31 августа, геомагнитное поле будет спокойным. Солнечная активность будет умеренной, с небольшим шансом вспышек классов Х.
Солнечная активность на 31 августа:
- Возможность малого геомагнитного шторма – 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 60%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 10%;
- Количество солнечных пятен – 45.
Плохое самочувствие при магнитных бурях
Сильные магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей и провоцировать развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний с роковыми последствиями.
Врачи предоставили рекомендации, как снизить влияние магнитных бурь на здоровье людей, остро ощущающих их проявление на свое самочувствие:
- воздерживайтесь от чрезмерного употребления кофеина, табака и алкоголя;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте режим дня;
- больше гуляйте
- получайте хорошие эмоции;
- регулярно и сбалансированно питайтесь;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спите по меньшей мере 7-8 часов в сутки.
Читайте Новини.LIVE!