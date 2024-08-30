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Прогноз магнитных бурь сегодня готовит новые вызовы — чего ожидать метеозависимым

30 августа 2024 11:30
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 30 августа - прогноз для метеозависимых
У женщины плохое самочувствие из-за магнитных бурь. Фото: cbchealth.de
Светлана Силенко - Редактор

В пятницу, 30 августа, не ожидается существенных магнитных волнений — магнитосфера будет в норме. Сегодня солнечная активность будет с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

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Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С, наибольшая из которых С6,9. Такие вспышки мало влияют на Землю.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Следует отметить, что Солнце приближается к пику своей активности, поэтому на нем все чаще появляются пятна, выбрасывающие вспышки. Так, недавно количество пятен на звезде достигло максимума за последние 23 года. Вот почему Землю все чаще накрывают магнитные бури.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные три часа.

Солнечная активность на 30 августа

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 43.

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури негативно влияют на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, иногда могут иметь фатальные последствия.

Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:

  • не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдайте режим дня;
  • больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
  • регулярно и правильно питайтесь;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
  • спите не менее 7-8 часов в сутки.

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