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Прогноз магнітних бур сьогодні готує нові виклики — чого очікувати метеозалежним

30 серпня 2024 11:30
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 30 серпня — прогноз для метеозалежних
Жінка має погане самопочуття через магнітні бурі. Фото: cbchealth.de
Світлана Силенко - Редактор

У п’ятницю, 30 серпня, не очікується суттєвих магнітних хвилювань — магнітосфера буде в нормі. Сьогодні сонячна активність буде з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

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Магнітні бурі 30 серпня

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися п’ять спалахів класу С, найбільший з яких С6,9. Такі спалахи мало впливають на Землю.

Очікується, що у п’ятницю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Варто зазначити, що Сонце наближається до піку своєї активності, тому на ньому все частіше з’являються плями, які викидають спалахи. Так, нещодавно кількість плям на зірці досягла максимуму за останні 23 роки. Саме тому Землю все частіше накривають магнітні бурі.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

Сонячна активність на 30 серпня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 43.

Як захиститися від магнітних бур

Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, які інколи можуть мати фатальні наслідки.

Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей:

  • не зловживайте кофеїном, тютюном та алкоголем;
  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтеся режиму дня;
  • більше гуляйте та отримуйте хороші емоції;
  • регулярно та правильно харчуйтеся;
  • більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спіть не менше 7-8 годин на добу.

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