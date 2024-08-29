Прогноз магнітних бур на сьогодні, 29 серпня

Спалахи на сонці. Ілюстративне фото: Pixabay

В Україні у четвер, 29 серпня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур 29 серпня

За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С та один спалах класу М, найбільший з яких М1,1. Ці явища мало впливають на Землю, оскільки вони є середніми з великих спалахів.

Водночас такі спалахи можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Freepik

Сонячна активність на 27 серпня:

можливість малого геомагнітного шторму — 1 %;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 70.

Вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Водночас попередження про ці явища магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів.

Як знизити вплив магнітних бур на здоров'я людини:

не варто зловживати кофеїном, тютюном та алкоголем;

треба зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися режиму дня;

більше гуляти та отримувати хороші емоції;

регулярно та правильно харчуватися;

більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;

спати щонайменше 7-8 годин на добу.