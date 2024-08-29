Прогноз магнитных бурь на сегодня, 29 августа

Вспышки на солнце. Иллюстративное фото: Pixabay

В Украине в четверг, 29 августа, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь 29 августа

За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С и одна вспышка класса М, наибольшая из которых М1,1. Эти явления мало влияют на Землю, поскольку они средние из больших вспышек.

В то же время, такие вспышки могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен также солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет спокойным уровнем. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: Freepik

Солнечная активность на 27 августа:

возможность малого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

количество солнечных пятен — 70.

Воздействие магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. В то же время, предупреждения об этих явлениях магнитные бури помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов.

Как снизить в ток магнитных бурь на здоровье человека:

не следует злоупотреблять кофеином, табаком и алкоголем;

нужно уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

спать не менее 7-8 часов в сутки.