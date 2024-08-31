Прогноз погоды на воскресенье, 1 сентября, от синоптиков

Маленькая девочка под освежающей рамкой в жару. Фото: Новини.LIVE.

Синоптики рассказали, что в воскресенье, 1 сентября, не ожидаются осадки. Также по всей территории Украины передают переменную облачность.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине 1 сентября

По данным синоптиков, в западных регионах будет малооблачно. Ночью и утром в Карпатах и Прикарпатье местами передаются туманы. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет достигать +11...+16 °С, днем +28...+33 °С. В Карпатах ночью следует ожидать +7…+12 °С, днем +22…+27 °С.

В северных областях также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Столбики термометра ночью будут показывать от +15…+20 °С, днем +29…+34 °С.

В центральных областях будет восточный ветер, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +17…+22°С, днем +29…+34°С.

В южной части Украины и Крыма погода будет облачной с прояснениями. Ночью в Одесской области местами будут лить грозовые дожди, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, в Приазовье отдельные порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +16...+21 °С, днем +28...+33 °С.

В восточных областях ветер восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +17...+22 °С, днем +28...+33 °С.