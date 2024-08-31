Прогноз погоды в Украине 1 сентября

Порывы ветра. Фото: shuttersock

В воскресенье, 1 сентября, в Украине ожидаются сильные порывы ветра. Температура воздуха будет комфортной.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 1 сентября

Синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается.

Температура ночью +14...19 °С, в южных и восточных областях +18...23 °С; днем +27...32 °С.

Кроме того, в первый день осени украинцам стоит ожидать сильный ветер. Кое-где его скорость будет достигать 20 м/с.

"Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме западных и северных областей, местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 1 сентября

По данным синоптиков, в Киеве переменная облачность, без осадков.

Температура ночью +16...18 °С, днем около +30 °С.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.