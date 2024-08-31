Прогноз погоди в Україні 1 вересня

В Укргідрометцентрі попередили українців про небезпечні погодні явища — чого чекати у неділю
У неділю, 1 вересня, в Україні очікуються сильні пориви вітру. Температура повітря буде комфортною.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 1 вересня
Синоптики прогнозують мінливу хмарність, опадів не передбачається.
Температура вночі +14...19 °С, у південних і східних областях +18...23 °С; вдень +27...32 °С.
Крім того, у перший день осені українцям варто очікувати на сильний вітер. Подекуди його швидкість сягатиме 20 м/с.
"Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім західних та північних областей, місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.
Погода у Києві 1 вересня
За даними синоптиків, у Києві буде мінлива хмарність, без опадів.
Температура вночі +16...18 °С, вдень близько +30 °С.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
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