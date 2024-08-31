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В Укргідрометцентрі попередили українців про небезпечні погодні явища — чого чекати у неділю

31 серпня 2024 15:35
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 1 вересня
Пориви вітру. Фото: shuttersock
Світлана Силенко - Редактор

У неділю, 1 вересня, в Україні очікуються сильні пориви вітру. Температура повітря буде комфортною.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Синоптики прогнозують мінливу хмарність, опадів не передбачається. 

Температура вночі +14...19 °С, у південних і східних областях +18...23 °С; вдень +27...32 °С.

Крім того, у перший день осені українцям варто очікувати на сильний вітер. Подекуди його швидкість сягатиме 20 м/с.

"Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім західних та північних областей, місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.

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Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 1 вересня

За даними синоптиків, у Києві буде мінлива хмарність, без опадів.

Температура вночі +16...18 °С, вдень близько +30 °С.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

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Карта температур. Фото: Ventusky

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