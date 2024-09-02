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Порывы ветра местами будут достигать 20 м/с — какую погоду прогнозируют сегодня

2 сентября 2024 05:05
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 2 сентября
Женщина идет под сильным ветром. Фото иллюстративное: Shutterstock
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине сегодня в понедельник, 2 сентября, будет переменно облачной. В большинстве регионов осадков не будет, но в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди. Кроме того, будет ветер до 20 м/с.

Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Температурная карта на 2 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Небольшие кратковременные дожди и грозы пройдут в юго-восточной части Украины, а ночью и в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях. На остальной территории без осадков.

Синоптики спрогнозировали, что ветер будет преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Между тем в восточных областях местами будут порывы 15-20 м/с.

Температура ночью ожидается +17...+22°С, в западных областях +13...+18°С. Днем поднимется до +27...+32°С .

В то же время, в Киеве прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. Температура воздуха ночью будет около +20°С , днем +28...+30°С.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Порывы ветра местами будут достигать 20 м/с - какую погоду прогнозируют сегодня - фото 2
График температуры в Киеве на неделю от Натальи Диденко. Фото: Скриншот

По прогнозу народного синоптика Натальи Диденко, в Киеве начало сентября будет очень теплым, даже жарким. Температура воздуха будет составлять +30...+32 °С. А вот ощутимое понижение начнется с 3-го сентября.

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