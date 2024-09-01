Прогноз погоды на понедельник, 2 сентября, от синоптиков

Женщина в дождь. Фото: УНИАН

На большей части территории ожидается сухая и солнечная погода с температурой от +28 до +33°С. В некоторых регионах пройдут кратковременные дожди. В Киеве прогнозируется солнечная погода с максимальной температурой до +30°С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды в Украине на 2 сентября.

По данным синоптиков, завтра в Украине ожидается переменная облачность . Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с; в восточных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Ночью в юго-восточных регионах и Житомирской, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. На остальной территории будет сухо.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +17 до +22°С, в западных областях +13…+18°С. Днем передают от +27 до +32 °С.

Прогноз погоды в Украине 2 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода на завтра от Наталки Диденко.

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, утром 2 сентября будет свежо. Температура воздуха будет колебаться от +18…+23°С, днем будет жарко +28…+33°С.

"Антициклон организует сухую солнечную погоду, только в южной части Украины и местами на Днепропетровщине вероятны грозовые дожди" , - отметила Диденко.

В Киеве ожидается солнечная погода с максимальной температурой до +30°С.

Температурная карта 2 сентября. Фото: Метеопост

Прогноз погоды на 2 сентября от синоптика Игоря Кибальчича.

В понедельник, 2 сентября, на большей части территории Украины осадки не ожидаются. Лишь днем и вечером в Приазовье, Запорожской области и Крыму пройдут кратковременные грозовые дожди.

Ветер восточный, 5-10 м/с, на востоке 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью будет +17...+22°С, днем +28...+33°С. В Карпатах ночью +8...+13°С, днем +20...+25°С.