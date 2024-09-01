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Первое "бабье лето" — народный синоптик Наталья Диденко порадовала прогнозом погоды на завтра

1 сентября 2024 13:26
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды от народного синоптика Наталки Диденко на завтра, 2 сентября
Бабье лето. Иллюстративное фото: depositphotos.com
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине в понедельник, 2 сентября, днем ожидается жаркая погода. В то же время, утро прогнозируют свежим — температура воздуха составляет +18...+23 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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По словам Диденко, завтра утром будет свежая погода — +18...+23 °C, а уже днем ожидается жара на уровне +28...+33 °C. Вечером прогнозируется снова свежая погода.

Так, антициклон организует сухую солнечную погоду и только в южной части Украины и местами на Днепропетровщине возможны грозовые дожди.

В то же время Диденко отметила, что "бабье лето" обычно длится ориентировочно до 11 сентября, поэтому жара в Украине еще будет продолжаться.

Погода в Киеве 2 сентября

В Киеве завтра прогнозируется светлый солнечный день с максимальной температурой воздуха до +30 °C.

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Скриншот поста Диденко

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