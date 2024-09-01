Прогноз погоды в Украине 1 сентября

Девушки на летней улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине сегодня, в воскресенье, 1 сентября, согласно прогнозам синоптиков, будет теплой и солнечной. Температура воздуха днем +27...+35 °С, с возможными порывами ветра до 15-20 м/с.

Об этом 31 августа сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 1 сентября

Температурная карта на 1 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупредили, что сегодня ожидается переменная облачность, но осадков не будет. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с. Однако днем кроме западных и северных областей, местами порывы 15-20 м/с.

Днем температура будет колебаться от +27 до +32 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

График температуры в неделю от Натальи Диденко. Фото: Скриншот

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в первый день осени температура воздуха составит +30...+34°С. В южной части до +27...+30 °С.

По ее данным, в Киеве начало сентября будет очень теплым, даже жарким. Температура воздуха будет составлять +30...+32 °С.