Прогноз погоды в Украине 1 сентября

Погода в первый день осени в Украине — что прогнозируют синоптики на сегодня
Погода в Украине сегодня, в воскресенье, 1 сентября, согласно прогнозам синоптиков, будет теплой и солнечной. Температура воздуха днем +27...+35 °С, с возможными порывами ветра до 15-20 м/с.
Об этом 31 августа сообщили в Укргидрометцентре.
Какая погода будет в Украине 1 сентября
Синоптики предупредили, что сегодня ожидается переменная облачность, но осадков не будет. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с. Однако днем кроме западных и северных областей, местами порывы 15-20 м/с.
Днем температура будет колебаться от +27 до +32 °С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в первый день осени температура воздуха составит +30...+34°С. В южной части до +27...+30 °С.
По ее данным, в Киеве начало сентября будет очень теплым, даже жарким. Температура воздуха будет составлять +30...+32 °С.
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