Прогноз погоды на воскресенье, 1 сентября, от синоптиков

Люди на улицах города в жару. Фото: Новини.LIVE.

В первый осенний день ожидается теплая и солнечная погода без осадков. Температура воздуха ночью будет +14...+23 °С, днем — +27...+35 °С, с возможными порывами ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Какая погода будет в Украине 1 сентября

Синоптики предупредили, что в воскресенье, 1 сентября, следует ожидать переменную облачность, осадки на территории Украины не предполагаются. Ветер будет восточный, северо-восточный, 7-12 м/с. Однако днем в Украине, кроме западных и северных областей, местами порывы 15-20 м/с.

Температурные столбики ночью будут показывать от +14...+19 °С, в южных и восточных областях +18...+23 °С. Днем температура будет колебаться от +27 °С до +32°С.

Погода в Украине сегодня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, температура воздуха в первый осенний день будет +30...+34°С. В южной части показатели столбика снизятся до +27…+30 °С.

"Дожди 1 сентября маловероятны, лишь в той же южной части местами кратковременные грозовые дожди пройдут", — отметила Диденко.

По ее данным, в Киеве начало сентября будет очень теплым, даже жарким. Температура воздуха будет составлять +30...+32 °С.

Температурная карта 1 сентября. Фото: Метеопост

Прогноз погоды на 1 сентября от синоптика Игоря Кибальчича

Синоптик отметил, что завтра по всей территории Украины не ожидается дождей. Ветер будет восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха будет колебаться в ночное время от +19°С до +24°С, а днем от +30°С до +35°С.