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Початок осені не принесе похолодання — синоптики дали прогнози на завтра

31 серпня 2024 20:25
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на неділю, 1 вересня, від синоптиків
Люди на вулицях міста в спеку. Фото: Новини.LIVE.
Світлана Силенко - Редактор

У перший осінній день в Україні очікується тепла та сонячна погода без опадів. Температура повітря вночі становитиме +14...+23 °С, вдень — +27...+35 °С, із можливими поривами вітру до 15-20 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Синоптики попередили, що у неділю, 1 вересня, варто очікувати мінливу хмарність, опади на території України не передбачаються. Вітер буде східний, північно-східний, 7-12 м/с. Проте вдень в Україні, крім західних та північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температурні стовпчики вночі показуватимуть від +14...+19 °С, у південних і східних областях +18...+23 °С. Вдень температура коливатиметься від +27 °С до +32 °С.

Прогноз погоди на 1 вересня
Погода в Україні 1 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, температура повітря у перший осінній день становитиме +30...+34 °С. У південній частині показники стовпчика знизяться до +27...+30 °С.

"Дощі 1 вересня малоймовірні, лише у тій же південній частині місцями короткочасні грозові дощі пройдуть", — зазначила Діденко.

За її даними, у Києві початок вересня буде дуже теплим, навіть спекотним. Температура повітря становитиме +30...+32 °С. 

погода на 1 вересня
Температурна карта 1 вересня. Фото: Метеопост

Прогноз погоди на 1 вересня від синоптика Ігора Кібальчича

Синоптик зазначив, що завтра по всій території України не передбачається дощів. Вітер буде східний,  5-10 м/с.

Температура повітря коливатиметься у нічний час від +19 °С до +24 °С, а вдень від +30 °С до +35 °С.

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