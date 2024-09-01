Прогноз погоди в Україні 1 вересня

Дівчата на літній вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні сьогодні, у неділю, 1 вересня згідно з прогнозами синоптиків буде теплою та сонячною. Температура повітря вдень — +27...+35 °С, із можливими поривами вітру до 15-20 м/с.

Про це 31 серпня повідомили в Укргідрометцентрі.

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Температурна мапа на 1 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попередили, що сьогодні очікується мінлива хмарність, але опадів не буде. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с. Проте вдень в крім західних та північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Вдень температура коливатиметься від +27 °С до +32 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Графік температури на тиждень від Наталки Діденко. Фото: Скриншот

Народний синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в перший день осені температура повітря становитиме +30...+34 °С. У південній частині до +27...+30 °С.

За її даними, у Києві початок вересня буде дуже теплим, навіть спекотним. Температура повітря становитиме +30...+32 °С.