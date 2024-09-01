Прогноз погоди від народного синоптика Наталки Діденко на завтра, 2 вересня

Перше "бабине літо" — народний синоптик Наталка Діденко порадувала прогнозом погоди на завтра
В Україні у понеділок, 2 вересня, вдень очікується спекотна погода. Водночас ранок прогнозують свіжим — температура повітря становить +18...+23 °C.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 2 вересня
За словами Діденко, завтра вранці буде свіжа погода — +18...+23 °C, а вже вдень очікується спека на рівні +28...+33 °C. Увечері прогнозується знову свіжа погода.
Так, антициклон організує суху сонячну погоду та лише у південній частині України й місцями на Дніпропетровщині ймовірні грозові дощі.
Водночас Діденко зауважила, що "бабине літо" зазвичай триває орієнтовно до 11 вересня, тому спека в Україні ще триватиме.
Погода у Києві 2 вересня
У Києві завтра прогнозують світлий сонячний день із максимальною температурою повітря до +30 °C.
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