Прогноз погоди від народного синоптика Наталки Діденко на завтра, 2 вересня

Бабине літо. Ілюстративне фото: depositphotos.com

В Україні у понеділок, 2 вересня, вдень очікується спекотна погода. Водночас ранок прогнозують свіжим — температура повітря становить +18...+23 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Читайте також:

Погода в Україні 2 вересня

За словами Діденко, завтра вранці буде свіжа погода — +18...+23 °C, а вже вдень очікується спека на рівні +28...+33 °C. Увечері прогнозується знову свіжа погода.

Так, антициклон організує суху сонячну погоду та лише у південній частині України й місцями на Дніпропетровщині ймовірні грозові дощі.

Водночас Діденко зауважила, що "бабине літо" зазвичай триває орієнтовно до 11 вересня, тому спека в Україні ще триватиме.

Погода у Києві 2 вересня

У Києві завтра прогнозують світлий сонячний день із максимальною температурою повітря до +30 °C.