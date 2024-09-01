Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Летняя жара и восточные ветры — чего ожидать от погоды в первую неделю сентября arrow

Летняя жара и восточные ветры — чего ожидать от погоды в первую неделю сентября

1 сентября 2024 18:03
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 2-8 сентября
Ветреная погода. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в течение первой недели сентября ожидается преимущественно сухой и теплой. Синоптики предупреждают об устойчивых восточных ветрах.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Погода в Украине 2-8 сентября

В течение большей части первой декады сентября на погодные условия в Украине повлияет юго-западная периферия мощного и почти неподвижного антициклона, центр которого разместится над северо-восточной Европой. В результате этого значительных осадков не ожидается, за исключением южных регионов Украины, где периодически возможны дожди разной интенсивности.

В понедельник, 2 сентября, на большей части территории Украины осадков не предполагается. Синоптики отмечают, что только днем и вечером в Приазовье, Запорожской области и Крыму пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер восточный, 5-10 м/с, на востоке 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет +17...+22 °С, днем +28...+33 °С. В Карпатах ночью +8...+13 °С, днем +20...+25 °С.

Погода в Украине 2 сентября
Погода в Украине 2 сентября. Фото: Meteoprog

Синоптики рассказали, что во вторник, 3 сентября, в Приазовье и центральных регионах, днем также местами на Харьковщине пройдут дожди с грозами. Местами возможны шквалы 15-20 м/с. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура в западных областях +12...+17 °С, на остальной территории +17...+22 °С, днем +28...+33 °С, на Закарпатье до +35 °С.

В среду, 4 сентября, неустойчивые погодные условия с осадками ожидаются в центральных и южных регионах, а также в Винницкой области. Местами возможны сильные ливни с грозами. В других областях будет преобладать сухая погода. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +17 до +22 °С, днем — от +27 до +32 °С.

Погода в Украине 4 сентября
Погода в Украине 4 сентября. Фото: Meteoprog

В четверг, 5 сентября, под влиянием юго-западной периферии антициклона в большинстве областей Украины осадков не ожидается. Лишь в южных регионах и Крыму возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер будет восточный, 7-12 м/с, а в Приазовье и на юге местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от +16 до +21 °С, днем от +27 до +32 °С.

В пятницу, 6 сентября, по всей территории Украины будет преобладать солнечная погода, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы. Температура воздуха ночью +16…+21 °С, в северных и восточных областях +10…+15 °С, а днем +25…+30 °С.

В субботу, 7 сентября, во всех областях Украины сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер будет восточным, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +20 ° С, в северных и восточных регионах от +10 до +15 ° С; днем ожидается от +25 до +30 °С.

В воскресенье, 8 сентября, в Украине преимущественно без осадков. Синоптики отметили, что днем в Крыму и местами в южных областях пройдут небольшие дожди, временами с грозой. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, в северных и восточных областях +9…+14 °С; днем +23...+28 °С.

Также важные новости дня по теме:

погода украинцы непогода Украина синоптик дождь прогноз погоды осадки погода в Украине ветер аномальная жара жара

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:00 Почему украинцев не предупреждают об экстренных отключениях света — объяснение ДТЭК

18:47 Операция ВСУ в Курской области показала, что ядерное оружие не может сохранить границы РФ, — WSJ

18:44 В Укрэнерго сообщили о применении графиков отключения в понедельник — сколько очередей запланировали

18:42 Сырский посетил войска на самом горячем участке фронта

18:28 Более семи миллионов на пять лифтов — в Одессе запланировали капитальные ремонты

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

18:20 Массированная атака на Харьков — момент попадания по Дворцу спорта попал на видео

18:05 Россияне ударили по энергообъекту в Харькове — Минэнерго

18:03 Летняя жара и восточные ветры — чего ожидать от погоды в первую неделю сентября

17:59 Ситуация на границе с Беларусью — пограничники показали, что сейчас происходит

17:59 Во Львове установили рекорд по самому длинному уроку английского языка

19:00 Почему украинцев не предупреждают об экстренных отключениях света — объяснение ДТЭК

18:47 Операция ВСУ в Курской области показала, что ядерное оружие не может сохранить границы РФ, — WSJ

18:44 В Укрэнерго сообщили о применении графиков отключения в понедельник — сколько очередей запланировали

18:42 Сырский посетил войска на самом горячем участке фронта

18:28 Более семи миллионов на пять лифтов — в Одессе запланировали капитальные ремонты

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

18:20 Массированная атака на Харьков — момент попадания по Дворцу спорта попал на видео

18:05 Россияне ударили по энергообъекту в Харькове — Минэнерго

18:03 Летняя жара и восточные ветры — чего ожидать от погоды в первую неделю сентября

17:59 Ситуация на границе с Беларусью — пограничники показали, что сейчас происходит

17:59 Во Львове установили рекорд по самому длинному уроку английского языка

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

Text

15:02 Во время войны государство должно контролировать мессенджеры — нардеп о Дурове и Telegram

Text

08:29 Берлинская проинформировала об особенности использования дронов на войне в Украине

31 августа 2024
Text

17:33 Волонтер резко отреагировала на заявления Безуглой касаемо катастрофы F-16

Text

12:45 Журналист Евгений Киселев объяснил, почему дело Павла Дурова вызывает множество вопросов

30 августа 2024
Text

21:30 Военнопленный из Курской области прокомментировал сдачу в плен и условия содержания

Text

18:46 Школьная смета – реальные расходы одесситов в 2024 году

Text

17:50 ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

Text

16:53 ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes