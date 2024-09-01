Прогноз погоды в Украине 2-8 сентября

Ветреная погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в течение первой недели сентября ожидается преимущественно сухой и теплой. Синоптики предупреждают об устойчивых восточных ветрах.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Погода в Украине 2-8 сентября

В течение большей части первой декады сентября на погодные условия в Украине повлияет юго-западная периферия мощного и почти неподвижного антициклона, центр которого разместится над северо-восточной Европой. В результате этого значительных осадков не ожидается, за исключением южных регионов Украины, где периодически возможны дожди разной интенсивности.

В понедельник, 2 сентября, на большей части территории Украины осадков не предполагается. Синоптики отмечают, что только днем и вечером в Приазовье, Запорожской области и Крыму пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер восточный, 5-10 м/с, на востоке 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет +17...+22 °С, днем +28...+33 °С. В Карпатах ночью +8...+13 °С, днем +20...+25 °С.

Погода в Украине 2 сентября. Фото: Meteoprog

Синоптики рассказали, что во вторник, 3 сентября, в Приазовье и центральных регионах, днем также местами на Харьковщине пройдут дожди с грозами. Местами возможны шквалы 15-20 м/с. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура в западных областях +12...+17 °С, на остальной территории +17...+22 °С, днем +28...+33 °С, на Закарпатье до +35 °С.

В среду, 4 сентября, неустойчивые погодные условия с осадками ожидаются в центральных и южных регионах, а также в Винницкой области. Местами возможны сильные ливни с грозами. В других областях будет преобладать сухая погода. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +17 до +22 °С, днем — от +27 до +32 °С.

Погода в Украине 4 сентября. Фото: Meteoprog

В четверг, 5 сентября, под влиянием юго-западной периферии антициклона в большинстве областей Украины осадков не ожидается. Лишь в южных регионах и Крыму возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер будет восточный, 7-12 м/с, а в Приазовье и на юге местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от +16 до +21 °С, днем от +27 до +32 °С.

В пятницу, 6 сентября, по всей территории Украины будет преобладать солнечная погода, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы. Температура воздуха ночью +16…+21 °С, в северных и восточных областях +10…+15 °С, а днем +25…+30 °С.

В субботу, 7 сентября, во всех областях Украины сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер будет восточным, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +20 ° С, в северных и восточных регионах от +10 до +15 ° С; днем ожидается от +25 до +30 °С.

В воскресенье, 8 сентября, в Украине преимущественно без осадков. Синоптики отметили, что днем в Крыму и местами в южных областях пройдут небольшие дожди, временами с грозой. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, в северных и восточных областях +9…+14 °С; днем +23...+28 °С.