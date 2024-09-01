Прогноз погоди в Україні 2-8 вересня

Вітряна погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні впродовж першого тижня вересня очікується переважно сухою та теплою. Синоптики попереджають про стійкі східні вітри.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом більшої частини першої декади вересня на погодні умови в Україні впливатиме південно-західна периферія потужного і майже нерухомого антициклону, центр якого розміститься над північно-східною Європою. Внаслідок цього значних опадів не очікується, за винятком південних регіонів України, де періодично можливі дощі різної інтенсивності.

У понеділок, 2 вересня, на більшій частині території України опадів не передбачається. Синоптики зазначають, що лише вдень та ввечері у Приазов'ї, Запорізькій області та у Криму пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер східний, 5-10 м/с, на сході 9-14 м/с. Температура повітря вночі буде +17...+22 °С, вдень +28...+33 °С. У Карпатах вночі +8...+13 °С, вдень +20...+25 °С.

Погода в Україні 2 вересня. Фото: Meteoprog

Синоптики розповіли, що у вівторок, 3 вересня, у Приазов'ї та центральних регіонах, вдень також місцями на Харківщині пройдуть дощі з грозами. Місцями можливі шквали 15-20 м/с. На решті території країни без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура у західних областях +12…+17 °С, на решті території +17…+22 °С, вдень +28…+33 °С, на Закарпатті до +35 °С.

У середу, 4 вересня, нестійкі погодні умови з опадами очікуються в центральних і південних регіонах, а також на Вінниччині. Місцями можливі сильні зливи з грозами. В інших областях переважатиме суха погода. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +17 до +22 °С, вдень — від +27 до +32 °С.

Погода в Україні 4 вересня. Фото: Meteoprog

У четвер, 5 вересня, під впливом південно-західної периферії антициклону в більшості областей України опадів не очікується. Лише в південних регіонах та в Криму можливі короткочасні грозові дощі. Вітер буде східний, 7-12 м/с, а в Приазов'ї та на півдні місцями пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +16 до +21 °С, вдень — від +27 до +32 °С.

У п'ятницю, 6 вересня, по всій території України переважатиме сонячна погода, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с, у південних та східних областях місцями пориви. Температура повітря вночі +16…+21 °С, у північних та східних областях +10…+15 °С, а вдень +25...+30 °С.

У суботу, 7 вересня, в усіх областях України збережеться малохмарна погода без опадів. Вітер буде східного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +15 до +20 °С, в північних та східних регіонах — від +10 до +15 °С; вдень очікується від +25 до +30 °С.

У неділю, 8 вересня, в Україні переважно без опадів. Синоптики зазначили, що лише вдень у Криму та місцями у південних областях пройдуть невеликі дощі, часом з грозою. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, у північних та східних областях +9…+14 °С; вдень +23...+28 °С.