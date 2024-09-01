Прогноз погоди на понеділок, 2 вересня, від синоптиків

Люди під парасолькою. Фото: УНІАН

Завтра у більшості регіонів України буде сухо, за винятком Приазов'я, Запорізької області та Криму, де очікуються короткочасні грозові дощі. Температура вдень підвищиться до +33 °С, а в Карпатах — до +25 °С.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Синоптики спрогнозували, що у понеділок, 2 вересня, на більшій частині України буде сухо, опадів не передбачається.

Проте вдень та ввечері у Приазов'ї, Запорізькій області та у Криму очікуються короткочасні грозові дощі.

Вітер східний, 5-10 м/с, на сході 9-14 м/с.

Позначки стовпчиків термометрів вночі коливатимуться від +17...+22 °С, вдень температура повітря становитиме +28...+33 °С. У Карпатах вночі буде +8...+13 °С, а вдень показники підвищаться до +20...+25 °С.