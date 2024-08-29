Прогноз погоди в Україні на початок вересня — спека не відступить

Синоптик дала прогноз, коли осіннє похолодання здолає аномальну спеку
В Україні на початок вересня прогнозують теплу погоду. Подекуди навіть можлива сильна спека, яка сягатиме +36 °C. Зниження температури повітря очікується в середині першого місяця осені.
Про це розповіла синоптик Укргідрометцентру Діана Кривобок в інтерв'ю 24 Каналу.
Погода в Україні у перший тиждень вересня
Кривобок зазначила, що зниження температури повітря найближчим часом в Україні не очікується. Початок вересня буде теплим, подекуди погода буде майже літньою.
"Десь приблизно з середини вересня може бути певне зниження температури", — зазначила Діана Кривобок.
Водночас синоптик додала, що синоптичні процеси можуть змінитися. Тому ця інформація ще буде уточнюватися.
Середня місячна температура повітря в межах +15...+20 °C, у Карпатах +13...+14 °C.
"Це на 2 градуси вище за норму", — зазначила синоптик.
Також Кривобок пояснила, що вересень є перехідним місяцем від літа до осені, якому притаманне зниження температури. Також буде відбуватися послаблення грозової діяльності, адже грози є літнім явищем.
За попередніми розрахунками, місячна кількість опадів очікується 37-76 міліметрів. У Карпатах 97-111 міліметрів. Кривобок пояснила, що для вересня це є норма.
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