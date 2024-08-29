Прогноз погоды в Украине на начало сентября — жара не отступит

Женщина читает книгу в парке. Фото: УНИАН

В Украине на начало сентября прогнозируют теплую погоду. Иногда даже возможна сильная жара, достигающая +36 °C. Снижение температуры воздуха ожидается в середине первого месяца осени.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок в интервью 24 каналу.

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Погода в Украине в первую неделю сентября

Кривобок отметила, что понижение температуры воздуха в ближайшее время в Украине не ожидается. Начало сентября будет теплым, иногда погода будет почти летней.

"Где-то примерно с середины сентября может быть определенное понижение температуры", — отметила Диана Кривобок.

В то же время синоптик добавила, что синоптические процессы могут измениться. Потому эта информация еще будет уточняться.

Средняя лунная температура воздуха в пределах +15...+20 °C, в Карпатах +13...+14 °C.

"Это на 2 градуса выше нормы", — отметила синоптик.

Также Кривобок пояснила, что сентябрь является переходным месяцем от лета к осени, которому присуще понижение температуры. Также будет происходить ослабление грозовой деятельности, ведь грозы являются летним явлением.

По предварительным расчетам, месячное количество осадков ожидается от 37 до 76 миллиметров. В Карпатах 97-111 миллиметров. Кривобок пояснила, что для сентября это норма.