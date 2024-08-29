Прогноз погоды в Украине на начало сентября — жара не отступит

Синоптик дала прогноз, когда осеннее похолодание преодолеет аномальную жару
В Украине на начало сентября прогнозируют теплую погоду. Иногда даже возможна сильная жара, достигающая +36 °C. Снижение температуры воздуха ожидается в середине первого месяца осени.
Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок в интервью 24 каналу.
Погода в Украине в первую неделю сентября
Кривобок отметила, что понижение температуры воздуха в ближайшее время в Украине не ожидается. Начало сентября будет теплым, иногда погода будет почти летней.
"Где-то примерно с середины сентября может быть определенное понижение температуры", — отметила Диана Кривобок.
В то же время синоптик добавила, что синоптические процессы могут измениться. Потому эта информация еще будет уточняться.
Средняя лунная температура воздуха в пределах +15...+20 °C, в Карпатах +13...+14 °C.
"Это на 2 градуса выше нормы", — отметила синоптик.
Также Кривобок пояснила, что сентябрь является переходным месяцем от лета к осени, которому присуще понижение температуры. Также будет происходить ослабление грозовой деятельности, ведь грозы являются летним явлением.
По предварительным расчетам, месячное количество осадков ожидается от 37 до 76 миллиметров. В Карпатах 97-111 миллиметров. Кривобок пояснила, что для сентября это норма.
Читайте Новини.LIVE!