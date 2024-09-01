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Головний біль та слабкість — як спливатимуть магнітні бури на самопочуття 1 вересня

1 вересня 2024 11:30
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнітних бур на 1 вересня — до чого сьогодні готуватися метеозалежним
Дівчина страждає від головного болю. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У перший день осені на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. 1 вересня сонячна активність, ймовірно, буде помірною. Проте існує  ймовірність спалаху класу X.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися шість спалахів класу С, та два спалахи класу М, найбільший з яких М3,8. 

За даними фахівців, сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М5,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у неділю, 1 вересня, геомагнітне поле буде спокійного або нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 1 вересня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5 %;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • Кількість сонячних плям — 45.

Наслідки магнітних бур для метеозалежних

Сильні магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей та провокувати розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань.

Як знизити вплив магнітних бур на здоров'я — поради лікарів:

  • утримайтесь від надмірного вживання кофеїну, тютюну та алкоголю;
  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтеся режиму дня;
  • більше гуляйте
  • отримуйте хороші емоції;
  • регулярно та збалансовано харчуйтеся;
  • більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спіть щонайменше 7-8 годин на добу.

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