Прогноз магнітних бур на 1 вересня — до чого сьогодні готуватися метеозалежним

Дівчина страждає від головного болю. Фото: Pexels

У перший день осені на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. 1 вересня сонячна активність, ймовірно, буде помірною. Проте існує ймовірність спалаху класу X.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися шість спалахів класу С, та два спалахи класу М, найбільший з яких М3,8.

За даними фахівців, сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М5,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у неділю, 1 вересня, геомагнітне поле буде спокійного або нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 1 вересня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5 %;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 45.

Наслідки магнітних бур для метеозалежних

Сильні магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей та провокувати розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань.

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