Прогноз магнітних бур на 1 вересня — до чого сьогодні готуватися метеозалежним

Головний біль та слабкість — як спливатимуть магнітні бури на самопочуття 1 вересня
У перший день осені на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. 1 вересня сонячна активність, ймовірно, буде помірною. Проте існує ймовірність спалаху класу X.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі в Україні 1 вересня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися шість спалахів класу С, та два спалахи класу М, найбільший з яких М3,8.
За даними фахівців, сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М5,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у неділю, 1 вересня, геомагнітне поле буде спокійного або нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 1 вересня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5 %;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- Кількість сонячних плям — 45.
Наслідки магнітних бур для метеозалежних
Сильні магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей та провокувати розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань.
Як знизити вплив магнітних бур на здоров'я — поради лікарів:
- утримайтесь від надмірного вживання кофеїну, тютюну та алкоголю;
- зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуйтеся режиму дня;
- більше гуляйте
- отримуйте хороші емоції;
- регулярно та збалансовано харчуйтеся;
- більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
- спіть щонайменше 7-8 годин на добу.
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