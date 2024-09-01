Прогноз магнитных бурь на 1 сентября — к чему сегодня готовиться метеозависимым

Девушка страдает от головной боли. Фото: Pexels

В первый день осени на Земле существенных магнитных бурь не ожидается. 1 сентября солнечная активность, вероятно, будет умеренной. Однако существует вероятность вспышки класса X.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли шесть вспышек класса С, и две вспышки класса М, наибольшая из которых М3,8.

По данным специалистов, солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М5,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в воскресенье, 1 сентября, геомагнитное поле будет спокойным или нестабильным. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 1 сентября:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 45.

Последствия магнитных бурь для метеозависимых

Сильные магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей и провоцировать развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний.

Как снизить влияние магнитных бурь на здоровье — советы врачей: