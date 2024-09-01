Прогноз магнитных бурь на 1 сентября — к чему сегодня готовиться метеозависимым

Головная боль и слабость — как будут влиять магнитные бури на самочувствие 1 сентября
В первый день осени на Земле существенных магнитных бурь не ожидается. 1 сентября солнечная активность, вероятно, будет умеренной. Однако существует вероятность вспышки класса X.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури в Украине 1 сентября
За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли шесть вспышек класса С, и две вспышки класса М, наибольшая из которых М3,8.
По данным специалистов, солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М5,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в воскресенье, 1 сентября, геомагнитное поле будет спокойным или нестабильным. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 1 сентября:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- Количество солнечных пятен — 45.
Последствия магнитных бурь для метеозависимых
Сильные магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей и провоцировать развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний.
Как снизить влияние магнитных бурь на здоровье — советы врачей:
- воздерживайтесь от чрезмерного употребления кофеина, табака и алкоголя;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте режим дня;
- больше гуляйте
- получайте хорошие эмоции;
- регулярно и сбалансированно питайтесь;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спите не менее 7-8 часов в сутки.
Читайте Новини.LIVE!