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Головная боль и слабость — как будут влиять магнитные бури на самочувствие 1 сентября

1 сентября 2024 11:30
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнитных бурь на 1 сентября — к чему сегодня готовиться метеозависимым
Девушка страдает от головной боли. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В первый день осени на Земле существенных магнитных бурь не ожидается. 1 сентября солнечная активность, вероятно, будет умеренной. Однако существует вероятность вспышки класса X.

Об этом сообщает Meteoprog

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За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли шесть вспышек класса С, и две вспышки класса М, наибольшая из которых М3,8.

По данным специалистов, солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М5,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в воскресенье, 1 сентября, геомагнитное поле будет спокойным или нестабильным. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 1 сентября:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • Количество солнечных пятен — 45.

Последствия магнитных бурь для метеозависимых

Сильные магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей и провоцировать развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний.

Как снизить влияние магнитных бурь на здоровье — советы врачей:

  • воздерживайтесь от чрезмерного употребления кофеина, табака и алкоголя;
  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдайте режим дня;
  • больше гуляйте
  • получайте хорошие эмоции;
  • регулярно и сбалансированно питайтесь;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
  • спите не менее 7-8 часов в сутки.

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