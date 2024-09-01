Прогноз погоды на понедельник, 2 сентября, от синоптиков

Люди под зонтиком. Фото: УНИАН

Завтра в большинстве регионов Украины будет сухо, кроме Приазовья, Запорожской области и Крыма, где ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура днем поднимется до +33 °С, а в Карпатах — до +25 °С.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Синоптики спрогнозировали, что в понедельник, 2 сентября, на большей части Украины будет сухо, осадков не ожидается.

Однако днем и вечером в Приазовье, Запорожской области и Крыму ожидаются кратковременные грозовые дожди.

Ветер восточный, 5-10 м/с, на востоке 9-14 м/с.

Отметки столбиков термометров ночью будут колебаться от +17...+22°С, днем температура воздуха составит +28...+33 °С. В Карпатах ночью будет +8...+13 °С, а днем показатели повысятся до +20...+25 °С.