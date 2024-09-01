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Палюче сонце у поєднанні з дощами — синоптики повідомили прогноз погоди на завтра

1 вересня 2024 20:15
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на понеділок, 2 вересня, від синоптиків
Жінка під дощем. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

На більшій частині території України очікується суха і сонячна погода з температурою від +28 до +33 °С. У деяких регіонах пройдуть короткочасні грозові дощі. У Києві прогнозується сонячна погода з максимальною температурою до +30 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди в Україні на 2 вересня

За даними синоптиків, завтра в Україні передбачається мінлива хмарність. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с; у східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Вночі у південно-східних регіонах та у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі із грозами. На решті території буде сухо.

Температура повітря вночі коливатиметься від +17 до +22 °С, у західних областях  +13…+18 °С. Вдень передають від +27 до +32 °С.

Погода 2 вересня
Прогноз погоди в Україні 2 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на завтра від Наталки Діденко

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, вранці 2 вересня буде свіжо. Температура повітря коливатиметься від +18…+23 °С, вдень буде спекотно  +28…+33 °С.

"Антициклон організує суху сонячну погоду, лише у південній частині України та місцями на Дніпропетровщині ймовірні грозові дощі", — зазначила Діденко.

У Києві завтра очікується сонячна погода із максимальною температурою до +30 °С.

Погода 2 вересня
Температурна карта 2 вересня. Фото: Метеопост

Прогноз погоди на 2 вересня від синоптика Ігора Кібальчича

У понеділок, 2 вересня, на більшій частині території України опадів не передбачається. Лише вдень та ввечері у Приазов'ї, Запорізькій області та у Криму пройдуть короткочасні грозові дощі.

Вітер східний, 5-10 м/с, на сході 9-14 м/с.

Температура повітря вночі буде +17...+22 °С, вдень +28...+33 °С. У Карпатах вночі +8...+13 °С, вдень +20...+25 °С.

Погода в Україні 2 вересня
Погода в Україні 2 вересня. Фото: Meteoprog

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