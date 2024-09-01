Прогноз погоди на понеділок, 2 вересня, від синоптиків

Палюче сонце у поєднанні з дощами — синоптики повідомили прогноз погоди на завтра
На більшій частині території України очікується суха і сонячна погода з температурою від +28 до +33 °С. У деяких регіонах пройдуть короткочасні грозові дощі. У Києві прогнозується сонячна погода з максимальною температурою до +30 °С.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Прогноз погоди в Україні на 2 вересня
За даними синоптиків, завтра в Україні передбачається мінлива хмарність. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с; у східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Вночі у південно-східних регіонах та у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі із грозами. На решті території буде сухо.
Температура повітря вночі коливатиметься від +17 до +22 °С, у західних областях +13…+18 °С. Вдень передають від +27 до +32 °С.
Погода на завтра від Наталки Діденко
За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, вранці 2 вересня буде свіжо. Температура повітря коливатиметься від +18…+23 °С, вдень буде спекотно +28…+33 °С.
"Антициклон організує суху сонячну погоду, лише у південній частині України та місцями на Дніпропетровщині ймовірні грозові дощі", — зазначила Діденко.
У Києві завтра очікується сонячна погода із максимальною температурою до +30 °С.
Прогноз погоди на 2 вересня від синоптика Ігора Кібальчича
У понеділок, 2 вересня, на більшій частині території України опадів не передбачається. Лише вдень та ввечері у Приазов'ї, Запорізькій області та у Криму пройдуть короткочасні грозові дощі.
Вітер східний, 5-10 м/с, на сході 9-14 м/с.
Температура повітря вночі буде +17...+22 °С, вдень +28...+33 °С. У Карпатах вночі +8...+13 °С, вдень +20...+25 °С.
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